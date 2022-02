Super Bowl’da öne çıkan fragmanlar

Yılın en önemli spor etkinliğinde görücüye çıktılar, yayınlanana kadar da hayranları cevapsız sorularla baş başa bıraktılar. İzleyiciyle buluşmak için gün sayan yapımların fragmanları Super Bowl'da gün yüzüne çıktı.

Amerikan futbolunun en önemli etkinliği olan Super Bowl, sadece sporseverlerin değil aynı zamanda gösteri dünyasının da ilgi odağı. Devre arasındaki şovlar, etkinliğe özel hazırlanan reklamlar ve izleyiciyle buluşmadan önce ilk kez yayınlanan dizi ve film fragmanları yılın en çok konuşulan etkinliğinde kendine yer buluyor.

Bu yıl da merakla beklenen birbirinden önemli yapımlar ilk görüntüleri bu önemli etkinlikte paylaştılar.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: GÜÇ YÜZÜKLERİ

Orijinal adı The Lord of the Rings: The Rings of Power olan dizi, Peter Jackson’ın üçlemesinden sonra tüm dünyada en çok merakla beklenen yapım. Amazon Prime’da yayınlanacak dizi için bir dakikalık yeni bir fragman yayınlandı.

Ancak, birçok çevrimiçi ortamdan olumsuz tepki aldı. Yüksek bütçesi ile dikkat çeken yapımın fragmanı yayınlandıktan sonra hayranlar da adeta ikiye bölündü. Prime Video kanalı ve Prime Video UK gibi bölgesel kanallarda 9.3k beğeni ve 9.7k beğenmeme gibi neredeyse eşit oy aldı.

Yorumlar bölümünde de akış devini üzecek yorumlar yer alıyor. Pek çoğu uyarlama için beklentilerinin zaten oldukça düşük olduğunu söylüyor.

DOKTOR STRANGE: ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA

Doctor Strange in the Multiverse of Madness için pek çok tanındık karakterle yeniden karşılaşılacağı iddia edilse de yayınlanan yeni fragmanda da bu iddiayı kanıtlayan bir görüntü yer almadı. Ayrıca sürekli soru işareti olan Scarlet Witch’in Strange’in müttefiki mi yoksa en tehlikeli düşmanı mı olacağı da hâlâ belli değil. Film, 6 Mayıs’ta gösterime girmek için bekliyor.

MOON KNIGHT

Yine bir Marvel kahramanına dayanan Disney+ dizisi… Başrollerde Ethan Hawke, Oscar Isaac, Gaspard Ulliel gibi isimler yer alıyor ve 30 Mart’ta da izleyici ile buluşması bekleniyor. Moon Knight, Super Bowl sırasında yepyeni bir TV reklamı ile geri döndü. Moon Knight, Marvel’in en tuhaf kahramanlarından biri olarak görülüyor.

JURASSIC WORLD: HÂKİMİYET

Orijinal adı Jurassic World: Dominion olan ve 10 Haziran’da vizyona girmesi beklenen film de Super Bowl’da yer alıyor. Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum yeni filmde yer alan isimler arasında.

NOPE

En iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ı gibi pek çok önemli ödüle sahip olan Daniel Kaluuya’nın başrolde yer aldığı film, 22 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmeni Jordan Peele, ilk iki filmi Kapak (Get Out) ve Biz (Us) ile eğlence dünyasını aydınlatan, günümüzün en sevilen ve tanınan yönetmenlerinden biri. Yönetmenin üçüncü uzun metrajlı filminde ilk fragman da izleyici ile buluştu.

KAYIP ŞEHİR

Orijinal adı The Lost City olan filmin başrollerinde yer alan Sandra Bullock ve Channing Tatum, gizemli kayıp bir hazineyi aramak için tehlikeli bir arayışa giren maceracılar olarak izleyici karşısına çıkıyor.

IŞIKYILI

Oyuncak Hikâyesi (Toy Story) hayranlarının hatırlayacağı Buzz Lightyear bu defa tek başına beyazperdede yer alacak ve Captain America ile yıldızı parlayan Chris Evans’ın sesiyle “merhaba” diyecek.

