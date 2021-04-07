Superman çizgi romanı 3,25 milyon dolara satıldı

Çevrimiçi müzayede evi ComicConnect tarafından satışa çıkarılan 1938 yılına ait Superman çizgi romanı rekor fiyattan alıcı buldu. Piyasaya 1938 yılında çıkan Action Comics # 1 isimli çizgi roman o dönem 10 cente satılırken, şu anda dünyanın en değerli çizgi romanı konumunda bulunuyor.

Çizgi roman, Superman’in kökenlerinin hikayesini içerirken, süper kahramanların türünün başlangıcı olarak kabul ediliyor. Çizgi romanda, Süperman’in başka bir gezegenden Dünya'ya nasıl geldiği ve nasıl Clark Kent kimliğine büründüğünü anlatıyor.

100 KOPYASI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

ComicConnect tarafından yapılan açıklamada, bu özel kopyanın mükemmel durumda olduğunu belirtildi. Çizgi romanın yalnızca 100 kopyasının hala var olduğu düşünülüyor.

ComicConnect’in ortağı Vincent Zurzolo ise yaptığı açıklamada, “Bu gerçekten süper kahraman türünün başlangıcı” ifadelerini kullanarak, çizgi romanın yüzbinlerce nüshasının 1938’de basıldığını belirtti.

BAŞKA BİR KOPYASI 3.2 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

Çizgi romanın sahibinin sadece üç yıl sonra 1 milyon dolar kar ettiği ifade edilirken, alıcının ismi ise açıklanmadı. 2014 yılında ise aynı çizgi romanın bir başka kopyası ise eBay’de 3,2 milyon dolara satılmıştı.