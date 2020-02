Kadın yazarlar, tiyatrocular ve sanatçılar, 8 Mart Haftası’nda 12 farklı etkinlik düzenleyecek. Girlz Night Out başlıklı program için “Bütün vahşiliğimizi cümlelere, seslere, şarkılara, dostluklara, sevgilere, aşklara, kavuşmalara, ayrılıklara taşıdık. Şimdi sonsuz, sınırsız kutsallıkta güleceğiz inadına.. Gülmenin fazlasıyla iyileştirici yanına sırtımızı dayayacağız. Biz kadınlar her yerdeyiz, her yerde olacağız. Girlz Night Out bir vahşilik hareketidir; süpürgelerinize atlayıp geliniz; tozu dumana katacağız” çağrısı yapıldı.



İŞTE, PROGRAM…

4 Mart Çarşamba

18.30 – Hikayeden Sahneye – Söyleşi: Gamze Arslan (Yazar)

20.30 – yüzyirmimetrekare – Oyun

21.30 – Masal Anlatıcılığı – Zinnure Türe, Ayşegül Adıyaman

5 Mart Perşembe

16.45 – Girlznightout Stand-up Gösterisi

18.30 – Gösteri Sanatlarında Kadın Olmak – Söyleşi: Burçak Çöllü, Pervin Bağdat

20.30 – Yanrol – Oyun

6 Mart Cuma

17.00 – Katia Makatow – Oyun

19.00 – Turkland – Okuma Performansı

21.00 – Girlsnightout – Stand-up

7 Mart Cumartesi

15.00 – Burcu Aksakal ile Dişi Enerji Farkındalığı

17.00 – Gösteri Sanatlarında Yönetici Kadınlar – Söyleşi: Ilgın Sönmez (Koma Sahne) Gülhan Kadim (Kumbaracı50) Şule Ateş (Cihangir Akademi) Firuze Engin (Tiyatro Bereze)

20.30 – Öyle Şeyler Yalnızca Filmlerde Olur – Oyun