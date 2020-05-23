Süreyya Operası’ndan bayram konseri: İdil Biret piyano resitali

Dünyaca çapında başarılara imza atan, Beethoven’in bütün piyano sonatları, konçertoları ve senfonilerinin piyano uyarlamalarını çalan ilk ve tek piyanist İdil Biret, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda Ramazan Bayramı için özel bir konser verdi.

Yeni tip corona virüsünün yayılımını engellemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çarşamba günü çekilen konser, Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 20:00'de Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Sağlığımızı ve birbirimizi korumak için evde kaldığımız bu bayramda daha güzel vakit geçirmek, hoş bir bayram yaşamak amacıyla Süreyya Operası'nda çekimleri yapılan konserde, İdil Biret, Beethoven'in “Waldstein” ve “Ay Işığı” sonatlarını seslendirecek. Konser 24 Mayıs saat 20:00'de Kadıköy Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.