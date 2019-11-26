Suriye’deki savaşın anatomisi bu kitapta

İbrahim Varlı’nın yazdığı “Bir Cinayetin Anatomisi: Suriye Kapanı” kitabı raflardaki yerini aldı. Suriye’ye defalarca giden ve savaşın kırılma anlarına tanıklık eden Varlı'nın kaleme aldığı kitap Suriye’deki “kirli savaşı” anlamaya yardımcı bir kaynak… Varlı, yeni kitabında savaşı farklı bir üslupla kaleme aldı ve yaşanılanları hikaye gibi anlattı.

Yazar, “Bir Cinayetin Anatomisi: Suriye Kapanı”nda IŞİD'i ve sahnedeki diğer oyuncu ve figüranları da analiz ediyor.

ARKA KAPAKTAN

“Yakın siyasi tarihin en hazin savaşına sahne oldu Suriye. Emperyalist müdahaleciliğin, demokrasi ihracının ve siyasal İslamcılığın bir ülkenin başına ne tür çoraplar ördüğünün somut göstergesi oldu. Çok parçaya bölünmüş, içeriden çökertilerek istikrarsızlığa mahkûm edilmiş bir ülke yarattılar elbirliğiyle…

Suriye artık yeni bir dönemin arifesinde. IŞİD ve türevi radikal İslamcı Vandalizm yenildi. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Savaşın henüz birinci aşaması kapandı. Çok parçalı ülkenin siyasi dizaynının nasıl olacağı konusunda küresel aktörlerin kendi aralarındaki kavga sürüyor. Bu durum beraberinde çatışma ve anlaşmazlıkları da getiriyor. Fırat'ın doğusu, İdlib, Kuzey Suriye'deki oluşum Rusya ve ABD'nin aktif varlığı bu kadim ülkeyi zorlu bir geleceğin beklediğinin işaretleri.”