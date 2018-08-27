Suriyeli çocukları anlatan ‘Bırakma Beni’ vizyona hazır

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Yönetmenliğini ve senaristliğini Cannes ödüllü Bosnalı yönetmen Aida Begic’in üstlendiği, dikkat çekici hikayesine sahip ‘Bırakma Beni’ filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bosna Hersek savaşını yaşamış, savaşı öncesi ve sonrasıyla bilen bir yönetmen olarak Suriyeli çocukları çok iyi anladığını belirten yönetmen Aida Begic, filmi de bu duygularla yazdığını söyledi. ‘Bırakma Beni' filminin diğer filmlerden farklı olduğunu belirten Begic, “Bu film diğer filmlerimden farklı olarak çocukların dünyası üzerine kurulu. Sadece onların dünyasını ve bakış açılarını yansıtıyor. Bu nedenle film sadece dram değil, her durumda umut ve sevginin de çocuklar tarafından nasıl yeşertildiğinin bir yansıması. Dikkat çekmek istediğimiz bir konu da; filmde izlediğiniz tüm hikayelerin çocukların hayatlarından gerçek kesitler içerdiği. Mültecilere karşı önyargılı olanların bu film ile farklı duygular hissedeceğini düşünüyorum. Onlarla aynı şeyleri yaşamış biri olarak insanların mültecilerle empati kurabilmesine aracı olmak benim için en önemli amaç olacak” dedi.

MÜLTECİ KAMPINDAN FİLM SETİNE

2 yıllık bir hazırlığın ardından 13 ülkeden gelen özel ekiplerle çekimleri yapılan filmde 100’den fazla kişi görev aldı. Savaş mağduru 350’den fazla yetim çocuğun motivasyonlarını artırmak, adaptasyonlarını hızlandırmak ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Akçakale’de gerçekleşen atölye çalışmaları ile başlayan proje, bir film projesi ile taçlandırıldı. Film İsa, Ahmed ve Mümtaz adlı üç yetimin hikayelerine odaklanırken başrol oyuncuları dahil filmde rol alan tüm çocuklar bu kamplardan seçildi.