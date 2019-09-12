Sürpriz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sürpriz mi, süpriz mi, supriz mi?

Sürpriz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sürpriz mi, süpriz mi, supriz mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sürpriz’dir. Sürpriz mi, süpriz mi, supriz mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sürpriz'dir.

SÜRPRİZ NE DEMEK: Şaşırtı.

SÜRPRİZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sürpriz mi, süpriz mi, supriz mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sürpriz şeklinde olmalıdır.

süpriz (Yanlış kullanım)

supriz (Yanlış kullanım)

sürpriz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Eski bir arkadaşımın yıllar sonra karşıma çıkması benim için büyük sürpriz oldu.”