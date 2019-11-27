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Sürprizlerle dolu Musa Eroğlu konseri
Sürprizlerle dolu Musa Eroğlu konseri
Halk müziğin iki usta ismi Musa Eroğlu ve Güler Duman, 6 Aralık Cuma akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.
Kültür Sanat 27 Kasım 2019 - 11:58

Türkiye’nin en güçlü orkestralarından ‘Yediveren Orkestrası' eşliğinde gerçekleşecek ‘Sazımızla Sözümüzle' konserleri kapsamında Musa Eroğlu ve Güler Duman müzikseverlerle buluşacak. İki usta isim dillere pelesenk olmuş sevilen şarkılarını İstanbullu müzikseverler için seslendirecek.

6 Aralık Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek ‘Sazımızla Sözümüzle’ konserlerinin devamında Musa Eroğlu ve Güler Duman, 7 Aralık Cumartesi Bursa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.

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