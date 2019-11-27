Sürprizlerle dolu Musa Eroğlu konseri
Türkiye’nin en güçlü orkestralarından ‘Yediveren Orkestrası' eşliğinde gerçekleşecek ‘Sazımızla Sözümüzle' konserleri kapsamında Musa Eroğlu ve Güler Duman müzikseverlerle buluşacak. İki usta isim dillere pelesenk olmuş sevilen şarkılarını İstanbullu müzikseverler için seslendirecek.
6 Aralık Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek ‘Sazımızla Sözümüzle’ konserlerinin devamında Musa Eroğlu ve Güler Duman, 7 Aralık Cumartesi Bursa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sevenleriyle buluşacak.