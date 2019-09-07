Susamam şarkısından Fuat: Yaraya tuz ektik, hiçbir korkum yok!

Şanışer ve 16 rapçinin Susamam şarkısı dünün en önemli gündemiydi. Şarkının açılışını yapan isim ise Türkçe rapin duayen ismi Fuat Ergin. Doğa, adalet, insan hakları, kadına cinayet, hayvan hakları gibi başlıklardan oluşan ve 14 dakikayı aşkın süren şarkı ile ilgili Fuat Ergin ile konuştuk.

“YARAYA TUZ EKTİK”



Fuat Ergin, şarkıya gelen tepkiler, şarkının çıkış noktası, kendilerine yönelik bir baskı gelip gelmeyeceğine ilişkin şu şekilde konuştu:” Açıkçası bir etki bekliyorduk ama gündem o kadar çabuk değişiyor ki, o kadar çok şey oluyor ki ülkede, güme gitmesini de hiç istemedim. Bu şekilde de gündeme oturmuş olması, insanların sesi olabilmiş olmak, gerçekten mutluluk verici. Bu proje tamamen Şanışer'in fikriydi. 2-3 ay önce aradı beni sordu, ben hemen ‘Evet' dedim, çünkü gerçekten çok sevdiğim bir kardeşim, çok akıllı bir çocuk, çok yetenekli birisi. Çok da seviyorum. Çok mutlu olduk, nokta atışı olması bizi çok ihya etti. Bu şarkı projesi geldiğinde tamamen pozitif baktım. Çok büyük bir özveri ve emek gerekiyordu. Bunu başardı bu arkadaşlar. Biz de bir parçası olduk bunun. Siyaseten bir baskı gelebilir. Biz gerçekten yaraya tuz ektik. Gelecekse de buyursunlar. Benim hiçbir korkum yok. Ben korkuyla yaşayacak değilim. Benim fikirlerim ve yolum belli. İnsanlar bunu bir kere duydu ve müziğin nelere kadir olabileceğini insanlar gördü” dedi.