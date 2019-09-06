Susamam ve Olay herkesin dilinde… ‘Katlanarak büyüyor susmayanlar!’

Susamam ve Olay herkesin dilinde… ‘Katlanarak büyüyor susmayanlar!’

Şanışer ve arkadaşlarının Susamam şarkısı ile Ezhel'in Olay parçası gündemin bir numarasında olmaya devam ediyor. İki şarkıya gelen tepkiler, adeta toplumsal itirazın yansımasına benziyor.

Şanışar ve arkadaşlarının doğa, insan hakları, kadına şiddet, hayvan hakları, adalet, eğitim gibi konularla ilgili tüm çarpıklıkları ele aldığı Susamam şarkısı sosyal medyanın gündeminde birinci sırada yer alıyor. Ezhel’in klibiyle dikkat çeken son şarkısı Olay da dünyanın kaotik halini yansıtan bir parça olarak dikkat çekti.

İki şarkıya binlerce yorum geldi. Ünlü isimler de şarkılara kayıtsız kalmadı ve tepkilerini şöyle dile getirdi: