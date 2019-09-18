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Susamam’da suç duyurusunun ardından ayrılık!
Susamam’da suç duyurusunun ardından ayrılık!
Şanışer ve 17 rapçinin seslendirdiği Susamam şarkısına suç duyurusunda bulunulmasının ardından bir açıklama yapan Defkhan, projeden ayrıldığını açıkladı.
Kültür Sanat 18 Eylül 2019 - 10:43

Rapçi Defkhan, Susamam’da ‘gurbet' temalı bölümü seslendirmişti. Defkhan, şarkı hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Defkhan, açıklamasında şöyle dedi:

“Selam dostlar. Susamam adlı parçanın kazandığı siyasi ivme sebebi ile parçadan ve projeden ayrıldığımı belirtmek istiyorum. Açıklamayı bu denli geç yapmamın sebebi, olayı şahsi şova çevirmek istemediğim ve size karşı beslediğim derin saygı ve sevgimdendir.”

DEFKHAN’A TEPKİ GELDİ 

Defkhan’ın bu açıklaması şarkıyı sahiplenen kişileri hayal kırıklığına uğrattı. Kendisine yönelik birçok eleştirinin ardından bir açıklama daha yapan rapçi isim, “Twitter'ın linci meşhur dediler onu da yemek nasip oldu. Çalıştığım için yeni yeni görüyorum olayı. Freni patlamış AS 900 kamyonu gibi gelmişsiniz arkadaşlar. Mevzuyu anlamadan hem de. Ben parçada bulunan arkadaşlarımı seviyorum sadece siyaseti sevmiyorum ve bunu da ilk defa söylemiyorum. Neden sevmediğimi de görüyorsunuz. Birbirinize hakaret etmeyin kırmayın, ben sizi topyekûn seviyorum” dedi.

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