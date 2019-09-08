Susamam’ın mimarı Şanışer’den açıklama: ‘Hiçbir siyasi düşünceye tek başına mal etmeyin’

Bundan iki gün önce yayınlanan ve gündeme oturan Susamam şarkısının mimarı Şanışer, bir açıklama yayınlayarak, "“Şarkımızı hiçbir siyasi düşünceye tek başına mâl etmeyin, hiçbir siyasi düşünceye direkt karşı olduğumuzu varsaymayın. Bunu hem dinleyen dostlardan hem de projede bulunan arkadaşlardan ciddiyetle rica ediyorum” dedi.

Şu anda askerlik görevini yapan Şanışer ve 16 arkadaşının yer aldığı Susamam konuşulmaya devam ediyor. Şarkıda “sokak” bölümünü seslendiren Miraç, şarkının gördüğü ilgiden sonra “HDP ve FETÖ bağlantılı kişilerin şarkıyı paylaşmasından ve bundan nemalanmasından aşırı rahatsızlık duyduğumu belirtmeliyim” diye bir mesaj atmıştı. Bunun üzerine Şanışer de, Twitter hesabından bir açıklama yayınladı:

“Müziğin bir şeyleri değiştirebileceğine olan inancımın ne kadar yerinde olduğunu gördüm. Biz naçizane 20 müzisyen, dünyada ve ülkemizde yolunda gitmediğini düşündüğümüz şeyleri dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bir kişiyi bile suyu daha verimli kullanmaya, karbon ayak izimizi daha görünmez kılmaya, ‘insana', ‘hayvana', ‘hak ve özgürlüklere' bir miktar daha saygılı olmaya dair düşünmeye itmeyi becerebildiysek ne mutlu bana. Toplu olarak yaptığımız açıklamaya ek olarak altını çizerek durumundayım. Lütfen şarkımızı hiçbir siyasi düşünceye tek başına mal etmeyin, hiçbir siyasi düşünceye direkt karşı olduğumuzu varsaymayın. Bunu hem dinleyen dostlardan hem de projede bulunan arkadaşlardan ciddiyetle rica ediyorum. En derin teşekkürlerimi sunuyor, hassasiyetinize güveniyorum.”

‘YILLARDIR AYNI ŞEYİ SÖYLÜYOR VE YAZIYORUM’

Şanışer’in bu açıklaması sosyal medyada bazı kişilerden tepki gördü. Başarılı müzisyen, yeni bir açıklama daha yaparak, “20 farklı düşünceden insanla yaptığım bir şarkıda arkadaşlarımı zan altında bırakmamak adına biraz hafif konuştum diye yemediğim laf kalmamış devrimcilerden. Bu benim ilk şarkım değil; ben yıllardır aynı şeyleri söylüyor ve yazıyorum. Karşısında durduğum zihniyet bellidir. Şarkılarım ve tweet’lerimi inceleyenler bunu rahatlıkla görebilirler. Gel gelelim bu şarkıda atıyorum ‘trafik’ten bahsedip ‘kemerini tak’ diyen adamı ‘tehlikeli muhalif’ diye fişlemelerine izin veremem. Ben bu projede her kesimden insan olsun istedim. Zira öyle de oldu. Türk milliyetçisinden dindara kadar her kesimden müzisyeni ortak dertler çevresinde buluşturmaya çalıştım. Maalesef sonrasında bireysel yapılan talihsiz açıklamalar beni de üzdü. Şimdi orta yolcu, tatlı sucu, şarkıda bahsedilen ‘Beyaz Türk’ olarak yaftaladığınızda ben kırılırım, üzülürüm arkadaşlar. Bunu yapmayın rica ediyorum. Bütünleştirici bir iş yapmaya çalışmış ve kendisi kadar bu şarkıda öyle ya da böyle emeği olan insanların hassasiyetlerini korumaya çalışan birine söylenecek laflar bunlar olmamalı” dedi.