Susan Sarandon, Sharon Stone’dan o rolü kaptı

DC Evreni filmi Blue Beetle, Susan Sarandon'ı ana düşman Victoria Kord olarak oyuncu kadrosuna ekledi. Aynı rol için daha önce Sharon Stone, görüşmelerde bulunuyordu. Kord, film için yaratılmış yeni bir karakter.

Sozcu.com.tr

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Oscar ödüllü ünlü oyuncu Susan Sarandon, bir kötü karakter olarak çizgi roman film evrenine geçiyor. Sarandon, Blue Beetle’da Xolo Maridueña, Harvey Guillén, George Lopez , Raoul Max Trujillo, Bruna Marquezine ve Belissa ile birlikte rol alacak. Sarandon, daha önce de Disney’in 2007 müzikali Enchanted’da ikonik kötü kraliçeyi oynadığı için kötü karakter oynamaya pek de yabancı değil.

Bu arada Sarandon’a göre canlandırdığı kötü karakter geçmişi daha çok olan Sharon Stone da DC Evreni’nin yeni filminde yer almak istiyordu. Ancak Stone’nun görüşmeleri sonuçsuz kaldı ve rol, Sarandon’a emanet edildi.

Blue Beetle; Keith Giffen, John Rogers ve Cully Hamner tarafından yaratıldı. Aslında HBO Max’te yayınlanması planlanan Blue Beetle’ın şu anda 18 Ağustos 2023’te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.

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