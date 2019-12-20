Suspus nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sus pus’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘suspus'tur.
SUSPUS NE DEMEK:
1- Susmuş, sinmiş.
2- Susmuş, sinmiş bir biçimde.
SUSPUS NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin suspus mu, sus pus mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı suspus şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sus pus (Yanlış kullanım)
suspus (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Başını öne eğmiş suspus olmuştu.”