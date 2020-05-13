Sütyen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sütyen mi, südyen mi?

Sütyen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sütyen mi, südyen mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘sütyen’dir. Sütyen mi, südyen mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sütyen'dir.

SÜTYEN NE DEMEK: Göğüsleri dik tutup dolgun göstermek için kullanılan, saten, dantel vb. kumaşlardan yapılan kadın iç çamaşırı.

SÜTYEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sütyen mi, südyen mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sütyen şeklinde olmalıdır.

südyen (Yanlış kullanım)

sütyen (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sütyen numarasını bildirerek kendisi için almasını istedi.”