Suudi Arabistan “LGBTİ sansürü” uygulanmayınca Disney filmini yasakladı

Walt Disney Company, Suudi Arabistan'ın "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" filmindeki "iki anne" referansının olduğu sahneyi sansürleme emrini reddetti.

Suudi Arabistan, şirketin “LGBTİ referanslarını” kaldırma emrini reddetmesinin ardından Disney’in son süper kahraman filmi “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”ı yasakladı.

Times’ın haberine göre, Disney, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”ta Xochitl Gomez’in oynadığı lezbiyen bir karakterin “iki annesine” atıfta bulunduğu 12 saniyelik bir sahneyi kaldırmayacağını söyledi.

Suudi Arabistan’daki sinema yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Böyle bir durumu aşmanın çok zor olduğunu belirttik. Disney de bize ilgili materyali kaldırmaya istekli olmadıklarını söyledi. Ama kapıyı kapatmadık. Hala çabalıyoruz” dediler.

Riyad’daki AMC sinemalarından bir kaynak, önümüzdeki hafta vizyona girecek olan filmin Suudi Arabistan sinema programlarından çekildiğini doğruladı.

REFORMLAR HIZLANDI AMA EŞCİNSELLİK HALA SUÇ

Bu, eşcinsel karakterlerin dahil edilmesi nedeniyle Suudi yetkililer tarafından bir yıldan kısa bir süre içinde engellenen ikinci Disney filmi. Kasım ayında yetkililer, eşcinsel bir çiftin yer aldığı süper kahraman filmi “Eternals”da değişiklik yapılmasını istedi. Disney bu talebi de reddetti ve bu film de ülkede gösterime girmedi.

Üniter mutlak monarşiyle yönetilen Suudi Arabistan, 2017’de on yıllardır süren sinema yasağını kaldırdı ve gişe gelirleri önemli ölçüde arttı. Geçen yıl bilet satışları yıllık yüzde 95 oranında yükseldi. Bununla birlikte, eşcinsellik gibi konuları içeren filmler hala sıkı bir şekilde sansürleniyor.

Veliaht prens ve fiili hükümdar Muhammed bin Selman, kadınların araba kullanmasına izin vermek ve sinema yasağını kaldırmak gibi birçok sosyal reformu yürürlüğe koymak için birçok hamle yaptı. Bununla birlikte, ülkenin yargı sistemine büyük ölçüde dokunulmadı ve katı bir şeriat yorumu uygulanmaya devam ediyor. Ülkede eşcinsellik hala en büyük suç olarak görülüyor.

6 Mayıs’ta gösterime girmesi beklenen “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” filminde, başrolde ödüllü oyuncu Benedict Cumberbatch yer alıyor.

