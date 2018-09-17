Suudiler perşembeyi bekliyor! İlk film vizyona girecek

Son dönemde yapılan reformlarla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'da sinema salonlarının açılmasına izin verilmesinin ardından Arap yapımı olan ilk film, perşembe günü vizyona girecek. Türkiye'deki ilk film, bundan 104 yıl önce çekilmiş, ilk sinema gösterimi 1896'da yapılmıştı. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ise sinema alanında büyük bir atılım gerçekleşmişti.

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Şeriat ile yönetilen Suudi Arabistan, son dönemlerde yaptığı reformlarla gündeme geliyor. Ülkede, önümüzdeki perşembe günü ilk Arap filmi olan “Bedle” (Üniforma) yayınlanacak. Filmin başrol oyuncusu Mısırlı şarkıcı ve oyuncu Tamir Husni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, filmin Suudi Arabistan’da 20 Eylül’den itibaren gösterime gireceğini belirtti.

GÖSTERİLEN İLK FİLM BLACK PANTHER’Dİ

Film, başkent Riyad’daki bir sinema salonunda gösterime girecek. Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, Aralık 2017’de yapılan açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren karar yayımlamış, ilk sinema salonu da Mart 2018’de açılmıştı. Sinema salonlarının açılmasının ardından gösterilen ilk film “Black Panther” olmuştu.

CUMHURİYETİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

Suudi Arabistan’ın 21’inci yüzyılda sinemayla tanışması laikliğin ve cumhuriyetin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye topraklarındaki ilk film gösterimi II. Abdülhamit döneminde, 1896’da yapıldı. O film, Lumiere Kardeşler'in Bir Trenin La Ciotat Garına Varışı'nı anlatan L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat’tı. Türkiye’deki ilk sinema salonu 19 Mart 1910’da İstanbul Şehzadebaşı’nda açıldı.

Türkiye’deki ilk yerli belgesel film bundan 104 yıl önce Fuat Uzkınay tarafından çekildi. İsmi Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı’ydı (1914). İlk sinema filmini çeken ise Sedat Simavi’ydi. 1917’de Pençe ve Casus isimli iki film çekmeye başlayan Simavi, bu filmleri 1918 yılında bitirebildi.

RENKLİ FİLMLER, ÖDÜLLER…

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte sosyal ve kültürel alanlarda büyük bir atılım yaşandı. Artık daha yüksek bütçeli ve daha kaliteli filmler çekiliyor, özel olarak sinemacılar yetişiyordu. 1931 yılında ise Muhsin Ertuğrul, ilk sesli Türk filmi için kollayı sıvadı. İki kardeşin aynı kadına aşık olmasının ardından mahvolan hayatlarını anlatan filmin ismi: İstanbul Sokakları’nda…

İlk renkli Türk filmi ise Halıcı Kız’dı. 1953 yılında çekilen filmin rejisörü de Muhsin Ertuğrul’du. Filmde Suna Pekuysal, Sadri Alışık, Şükran Güngör, Münir Özkul gibi usta oyunlar yer alıyordu. Metin Erksan’ın Susuz Yaz filmi de uluslararası bir yarışmada ilk kez ödül alan film oldu. 1963 yapımlı film, Berlin Film Festivali'nde “Altın Ayı Ödülü”nü kazandı.

Tüm bu ilklerin dışında son yıllarda Türk filmleri yurtdışında festivalden festivale koşuyor ve ödüller kazanıyor. Kısacası, Suudi Arabistan henüz yolun başında olsa da, Türkiye Cumhuriyeti’nden öğreneceği çok şey var…

AA