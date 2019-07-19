Süveter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre süveter mi, sueter mi?

Süveter nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre süveter mi, sueter mi?

Türçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'süveter'dir. Süveter mi, sueter mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘süveter’dir.

SÜVETER NE DEMEK: Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazak.

SUETER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “süveter mi, sueter mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı süveter şeklinde olmalıdır.

sueter (Yanlış kullanım)

süveter (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aldığı süveter üstünde çok iyi durmuş!”