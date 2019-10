Sylvia Plath kimdir? Doodle olan Sylvia Plath’ın hayatı…

Sylvia Plath da bugün Google tarafından Doodle olarak seçildi. Bunun üzerine vatandaşlar da ünlü şair ve yazarın hayatını ve eserlerini araştırmaya başladı. Sylvia Plath’ın hayat hikayesi şu şekilde…

SYLVIA PLATH KİMDİR?

1932 yılında Alman bir baba ve Amerikalı bir anneden, Massachusetts’te doğdu. Profesör olan babası 1940 yılında öldü. Plath ilk şiirini 8 yaşında yayımladı.

Plath, hayatı boyunca ileri derecede manik-depresif bozuklukla boğuştu. 1950 yılında bursla girdiği Smith College’deki ikinci yılında ilk intihar girişimini gerçekleştirdi ve bir akıl hastanesine yatırıldı. 1955’te Smith College’den summa cum laude derece ile mezun oldu.

Kazandığı Fulbright bursuyla Cambridge Üniversitesi’ne giderek çalışmalarını burada sürdürdü ve şiirlerini üniversitenin öğrenci gazetesi olan Varsity’de yayımladı. Plath burada 1956 yılında evleneceği İngiliz şair Ted Hughes’la tanıştı. Evliliklerinin ardından Boston’da yaşamaya başladılar. Plath, hamile kaldıktan sonra ise İngiltere’ye geri döndüler.

Plath ve Hughes, Londra’da kısa süre yaşadıktan sonra North Tawton’a yerleştiler. Çiftin Sylvia’nın kıskançlık krizleriyle başlayan sorunları bu dönemde başladı ve ilk çocuklarının doğumundan kısa süre sonra Sylvia Plath Londra’ya geri dönerek boşanma işlemlerini başlattı.

Eserleri

Şiir

The Colossus (1960)

Ariel (1965)

Crossing the Water (1971)

Winter Trees (1972)

The Collected Poems (1981)

Lady Lazarus

Düz yazı

The Bell Jar (1963)

Letters Home (1975)

Johnny Panic and the Bible of Dreams (1977)

The Journals of Sylvia Plath (1982)

The Magic Mirror (1989)

The Unabridged Journals of Sylvia Plath

Çocuk kitapları

The Red Book (1976)

The It-Doesn’t-Matter-Suit (1996)

Collected Children’s Stories (İngiltere, 2001)

Mrs. Cherry’s Kitchen (2001)

Türkçeye çevrilen eserleri

Ariel, 2014, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Johnny Panik ve Rüyaların Kutsal Kitabı, 2015, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Sırça Fanus, 2013, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Günlükler, 2013, (Kırmızı Kedi Yayınları)

Üç Kadın, (Oğlak Yayıncılık)

Suyu Geçiş (Artshop Yayıncılık)