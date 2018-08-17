Sziget Müzik Festivali yarım milyon kişiyi ağırladı

Avrupa'nın en büyük müzik festivali Sziget, bu yıl 565 bini aşkın kişiyi ağırladı. İstanbul Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich, festivale 2 bin 500 civarında Türk dinleyicinin katıldığını açıklayarak, "Sziget Festivali’nde Türk grupların yer alması konusunda da her yıl çeşitli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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Avrupa’nın en büyük müzik festivali Sziget, 26’ıncı kez müzikseverlere kapısını açtı. Budapeşte’nin Obudai Adası’nda düzenlenen festivale 565 bini aşkın kişi katıldı. 7 gün süren festivalde Kendrick Lamar, Gorillaz, Lana Del Rey, Mumford & Sons, Dua Lipa, Kygo ve Arctic Monkeys gibi isimler katıldı.

Toplamda bini aşkın performans gerçekleşti. Dünyadaki tüm müzik türlerinin sahneden dinleyicilere ulaştığı festivale Türkiye’den de Ezhel ve BaBa ZuLa katıldı.

İstanbul Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich, insanların Macaristan hakkında çok fazla bilgi sahibi olmasa da Sziget Festivali’ni bildiklerini ifade ederek, “Festival sırasında Avrupa'dan Macaristan'ı birçok turist ziyaret ediyor. Sziget Türkiye'nin bu ülkelerden biri olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu sene Türkiye'den yaklaşık 2 bin 500 kişi festivale katıldı. Türkiye bize çok yakın ve genç nüfusu da çok yüksek bir ülke. Bu anlamda Sziget Türkiye Temsilcisi Yonca Temizocak O'Mahony çok teşekkür ediyorum” dedi.



‘TÜRK GRUPLARIN DA YER ALMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Sziget Festivali'nde Türk grupların yer alması konusunda da her yıl çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Hendrich, “Geçen sene bir İstanbul'da bir yarışma düzenledik ve birinci olan grubun Sziget Festivali'nde çalmasını sağladık. Çok başarılı bir çalışma oldu ve herkes çok mutluydu” dedi.

Hendrich, Sziget Festivali’ni Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkinin de bir garantisi olarak tarif etti. Sziget Festivali, önümüzdeki sene 7-13 Ağustos 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Festivalde daha önce Yok Öyle Kararlı Şeyler, Sattas, Ceza, Gaye Su Akyol, Bubituzak, DJ İpel sahne almıştı.