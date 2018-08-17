Sziget’te BaBa ZuLa coşkusu! ‘Müzik bizim en özgür hissettiğimiz alan’

Türkiye'nin nev-i şahsına münhasır gruplarından BaBa ZuLa, bu yıl 550 bini aşkın kişinin katıldığı ve Avrupa'nın en önemli müzik festivali olarak öne çıkan Sziget Sziget Festivali'nde sahne aldı. Bu yıl 26. kez Macaristan'da Obudai Adası'nda düzenlenen festivalin World Music Stage sahnesinin kapanışını yapan gruptan Periklis Tsoukalas ile konuştuk. Tsoukalas, “Müzik bizim en özgür hissettiğimiz alan. Tanıştığımız insanlarla aynı istek doğrultusunda etkileşim yaratmak ve ortak bir gelecek umuduna sahip olmak çok güzel bir his” diyor.

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Sziget Festivali’nde sahne almak sizin için ne ifade ediyor?

Sziget Festivali’nde sahne almak bizim için güzel bir his. Dünyanın çeşitli festivallerinde yer aldığımız için bir tür ‘burada da çaldık, şurada da çalmalıyız’ gibi fikirlerimiz oluşuyor. Sziget’te muhakkak çalmalıyız diye bir fikrimiz vardı. Bu sene orada çaldığımız için sevinçliyiz. Bir şekilde bulmacanın eksik parçalarını tamamladığımızı düşünüyoruz.

BaBa ZuLa’nın müzik yaparken hissettiği temel motivasyon nedir?

Bu kendini ifade etme ve özgürlük ihtiyacından gelen doğal bir süreç. Özgürlüğümüzde ciddi bir düşüş yaşıyoruz ve bunu da sanatımızda gösteriyoruz. Müzik bizim en özgür hissettiğimiz alan. Ayrıca müziğimizi kullanarak dünyayı gezmek ve yeni insanlarla tanışmak çok güzel bir his. Tanıştığımız insanlarla aynı istek doğrultusunda etkileşim yaratmak ve ortak bir gelecek umuduna sahip olmak çok güzel bir his.

SANATIN ÖZGÜR OLMASINI İSTERİZ

BaBa ZuLa olarak nasıl bir dünya hayal edersiniz?

Müziğin ve sanatın daha özgür olmasını isteriz, özellikle bazı ülkelerde eğitim ve birlik sağlamak için kullanılmalı. Bizce bu harika bir ödül olur.

Sınırları yıkmış, kendi tarzını dünyaya kabul ettirmiş bir grupsunuz. Bunu nasıl başardınız?

İlk olarak kendimize ve daha sonra müziğimize ve sanatımıza dürüstüz. Çok kuvvetli bir özgürlük eksikliği yaşıyoruz ve bunu da sanatımızda yansıtıyoruz. Kendimizi ifade ederken sınır koymuyoruz. Toplumsal çevreler tarafından kabul edilmek için sınırlandırmıyoruz. Bu bir devrim, özgürlük ya da kendimizi ifade şekli olarak tanımlanabilir. Biz tamamen eski ya da yeni tarzları, gelenekleri, diğer insanları veya sesleri kopyalamıyoruz, onlardan ilham alıyoruz. Ekibimizde de herkes bir diğerinden ilham alır.

EZHEL’İ MERAKLA BEKLEDİK

Sziget Festivali’nde sizin izlemeyi merakla beklediğiniz sanatçı var mıydı?

Sziget’te izlemek için en çok sabırsızlandığımız sanatçı Ezhel’di. Hiphop müziğinin başarılı bir temsilcisi olmasının yanı sıra, Türkiye’de ve dünyada ifade özgürlüğü ve sanatın, üretimin özgürlüğü için sembolik bir isim haline geldi. Bu kavramlar insan olmak ve yaşamak için çok önemli kavramlar. Hepimiz Ezhel’in Sziget’e gitmesini bekledik. Onun orada çalması heyecan verici bir durum olacak. İnsanlar sanatlarında her şeyi yapabilirler bence. Her şeyi sanatsal olarak ifade etmek mümkündür. Sanat ve ifade özgürlüğü olmazsa olmazdır, o yüzden Ezhel’e başarılar diliyorum.

Türkiye’deki festivalleri nasıl buluyorsunuz?

Türkiye’deki bazı festivallerin standartı bence çok yüksek. Özellikle İKSV’nin, Pozitif’in, Milyonfest’in yaptığı organizasyonlar dünya standartında. Burada performans veren tüm sanatçılar, yurtdışında da rahatça çalabilirler. Hiçbir eksikliğimiz yok. Standart dışı da pek çok festival var.