Ta ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Ta ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘ta ki’dir. Ta ki mi, taki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ta ki'dir.

TA Kİ NE DEMEK: Yeter ki, sonunda.

TA Kİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ta ki mi, taki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ta ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

taki (Yanlış kullanım)

ta ki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu işin peşini bırakmayacağım, ta ki haklı olduğumu herkes anlayıncaya kadar.”