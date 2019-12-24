Ta ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘ta ki'dir.
TA Kİ NE DEMEK: Yeter ki, sonunda.
TA Kİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ta ki mi, taki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ta ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
taki (Yanlış kullanım)
ta ki (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bu işin peşini bırakmayacağım, ta ki haklı olduğumu herkes anlayıncaya kadar.”