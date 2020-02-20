Taahhüt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taahhüt mü, tahüt mü?

Taahhüt nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taahhüt mü, tahüt mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘taahhüt’tür. Taahhüt mü, tahüt mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘taahhüt'tür.

TAAHHÜT NE DEMEK: Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme.

TAAHHÜT NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin taahhüt mü, tahüt mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taahhüt şeklinde olmalıdır.

tahüt (Yanlış kullanım)

taahhüt (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Taahhütler yerine getirilmediği için anlaşma bozuldu.”