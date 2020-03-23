Taammüden nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘taammüden'dir.
TAAMMÜDEN NE DEMEK:
1- Kasten.
2- İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak.
TAAMMÜDEN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taammüden şeklinde olmalıdır.
taamüden (Yanlış kullanım)
tamüden (Yanlış kullanım)
taammüden (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Savcı taammüden adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istedi.”