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Taammüden nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi?
Taammüden nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘taammüden’dir. Taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 23 Mart 2020 - 11:38

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘taammüden'dir.

TAAMMÜDEN NE DEMEK:

1- Kasten.

2- İşlenecek bir suçu önceden planlayarak, planlı bir biçimde, tasarlayarak.

TAAMMÜDEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin taammüden mi, taamüden mi, tamüden mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taammüden şeklinde olmalıdır.

taamüden (Yanlış kullanım)
tamüden (Yanlış kullanım)
taammüden (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Savcı taammüden adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istedi.”

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