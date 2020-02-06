Tabiat nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tabiat mı, tabiyat mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tabiat'tır.
TABİAT NE DEMEK:
1- Doğa.
2- Doğal özellik.
TABİAT NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tabiat mı, tabiyat mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tabiat şeklinde olmalıdır.
tabiyat (Yanlış kullanım)
tabiat (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Şehre bir tabiat müzesi kazandırmak istiyorlar.”