Tabii ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tabiki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tabii ki'dir.
TABİİ Kİ NE DEMEK: Kesinlikle öyle anlamında teyit etmek amacıyla kullanılmaktadır.
TABİİ Kİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tabii ki mi, tabiki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tabii ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
Tabiki (Yanlış kullanım)
Tabii ki (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Tabii ki bu yaptıklarının bir bedeli olacak.”