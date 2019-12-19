Tabii ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tabiki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Tabii ki nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘tabiki’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘tabii ki’dir. Tabii ki mi, tabiki mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘tabii ki'dir.

TABİİ Kİ NE DEMEK: Kesinlikle öyle anlamında teyit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

TABİİ Kİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tabii ki mi, tabiki mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tabii ki şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

Tabiki (Yanlış kullanım)

Tabii ki (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tabii ki bu yaptıklarının bir bedeli olacak.”