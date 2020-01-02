Tabii nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tabii mi, tabi mi?

Tabii nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tabii mi, tabi mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tabii’dir. Tabii mi, tabi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tabii'dir.

TABİİ NE DEMEK:

1- Doğada olan, doğada bulunan.

2- Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi:

3- Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan:

4- Yapmacık olmayan, doğal:

5- Katıksız, saf, doğal.

6- Elbette, doğallıkla, doğal olarak, işin gereği olarak.

TABİİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tabii mi, tabi mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tabii şeklinde olmalıdır.

tabi (Yanlış kullanım)

tabii (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bir milletin kendi varlığını müdafaa etmesinden daha tabii ne olabilir?”