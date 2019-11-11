Taciz iddialarıyla suçlanan Placido Domingo 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitmiyor

Taciz suçlamalarıyla gündemde olan ve görev yaptığı Metropolitan Opera'dan istifa eden dünyaca ünlü sanatçı Placido Domingo, 2020'de Tokyo Olimpiyatları'ndaki etkinliklerini iptal etme kararı aldı.

Dünyaca ünlü opera sanatçısı Placido Domingo, geçen ağustos ayında, 8 şarkıcı ve bir dansçı kadın tarafından cinsel tacizle suçlandı. Domingo'nun pozisyonunu kullanarak, karşılık bulamadığında kendilerini mesleki olarak cezalandırdığını öne süren kadınların bu iddialarından sonra Domingo görev yaptığı Metropolitan Opera’dan istifa etti.

Bu iddialarında ardından ünlü sanatçıdan bir hamle daha geldi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki etkinliklerini iptal ettiğini açıkladı.78 yaşındaki sanatçı, Kabuki Operası’nda yapılacak etkinlikte sahne almayacak.

