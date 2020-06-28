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Taha Gürbüz’den yeni şarkı: ‘İhtimal’
Taha Gürbüz’den yeni şarkı: ‘İhtimal’
Taha Gürbüz’ün, kontrbası ön planda tuttuğu, sade bir düzenlemeyle seslendirdiği yeni şarkısı “İhtimal”, klibi ile birlikte tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Kültür Sanat 28 Haziran 2020 - 15:17

Taha Gürbüz, sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan, başından sonuna her detayıyla birebir ilgilendiği “İhtimal” şarkısı için, Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde, çekimleri Hotel Suadiye'de gerçekleşen klibi de aynı gün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Gürbüz'ün canlı performanslarında da çaldığı kontrbası ön planda tuttuğu ve sade bir düzenlemeyle seslendirdiği “İhtimal”, bundan sonraki çalışmaları için de dinleyiciye sound belirleyici bir önem taşıyor.

2017’de ilk solo albümü “Manyak”ı yayınlayan Taha Gürbüz'ün, 2018'de müzikseverlerle paylaştığı “Söz mü?” parçasında kendini hissettiren sound değişikliği “Karanlıklar” ve geçtiğimiz aylarda yayınladığı “Öldür Beni”nin ardından yeni şarkısı “İhtimal” ile devam ediyor.

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