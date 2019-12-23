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Taha Gürbüz’den yeni tekli
Taha Gürbüz’den yeni tekli
Taha Gürbüz’ün yeni teklisi “Öldür Beni” geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluştu.
Kültür Sanat 23 Aralık 2019 - 11:17

Taha Gürbüz, elektronik synth seslerle rock müziği ögelerini harmanladığı yeni teklisi “Öldür Beni”de, aynı zamanda solo kariyerindeki ilk düetini, alternatif müzikte sesini duyurmaya başlayan Ceren Kaan ile yaptı.

Şarkının sözü, müziği ve düzenlemesi Taha Gürbüz’e ait. Klibin yönetmenliğini ise Umut Can Sevindik üstlendi. Çekimleri, Dragos ve Kurtköy'de gerçekleşen klip, birbirini öldüresiye seven fakat ifade edemeyen bir çiftin, yolculukları boyunca duygularının bilinçaltı yansımalarını konu alıyor. 2017’de ilk solo albümü “Manyak”ı yayınlayan Taha Gürbüz, 2018'de müzikseverlerle paylaştığı “Söz mü?” parçasında kendini hissettiren sound değişikliğine 4. teklisi “Öldür Beni” ile devam ediyor.

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