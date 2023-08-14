Camhane Sanat Merkezi boşaltıldı

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Kadir Topbaş tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında imzalanan protokolle cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri'ye tahsis edilen Camhane Sanat Merkezi, sözleşme süresi ve hukuki sürecin sona ermesinin ardından tahliye edildi.

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Fatih’in Balat semtindeki tarihi yapıyla ilgili hukuki sürecin ardından başlatılan tahliye işlemi dolayısıyla İBB’ye bağlı zabıta ekipleri, polis ekipleri ile bazı sanatçı ve avukatlar merkezin önünde hazır bulundu.

Tahliye kararı üzerine buradaki eserleri taşıyan cam sanatçısı Yasemin Aslan Bakiri, binayı İBB yetkililerine teslim etti.

Burada açıklama yapan Bakiri, binayı üzülerek teslim ettiklerini anlatarak, sanat merkezinin yıllardır cam sanatına önemli sanatçılar ve eserler kazandırdığını söyledi.

Camhane’nin burada böyle bitmesinin çok üzücü olduğunu dile getiren Bakiri, “Ama Camhane hiçbir zaman bitmeyecek, sanatçıları her zaman devam ettirecek. Bir ayak izi olarak kalan bu binanın gelecek nesillere aktarılmasını çok isterdik. İBB bunu değerlendirmedi. İşin manevi tarafını göz ardı ettiklerini düşünüyorum. Umarım daha iyi şekilde kullanılır” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında 2006 yılında imzalanan protokolle Balat’taki tarihi yapı cam sanatçısı Bakiri’ye verilmişti.

İBB 2006’da imzalanan protokol süresinin sona ermesinin ardından merkezin tahliyesini talep etti. Tahliye kararını mahkemeye taşıyan Bakiri’nin itirazını değerlendiren İstanbul 4. İdare Mahkemesi, dosyayı karara bağlayarak tahliye işlemini iptal etmişti.

İBB’nin söz konusu kararı İstinaf’a taşıması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırılıp Camhane Sanat Merkezi’nin tahliye edilmesine hükmetmişti. (AA)