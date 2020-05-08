Tahterevalli nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tahterevalli mi, tahtarevalli mi, tahtıravalli mi?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tahterevalli'dir.
TAHTEREVALLİ NE DEMEK: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç, çöğüncek.
TAHTEREVALLİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin tahterevalli mi, tahtarevalli mi, tahtıravalli mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tahterevalli şeklinde olmalıdır.
tahtarevalli (Yanlış kullanım)
tahtıravalli (Yanlış kullanım)
tahterevalli (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Küçüklüğümde en sevdiğim şey tahterevalliye binmekti.”