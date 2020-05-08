Tahterevalli nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tahterevalli mi, tahtarevalli mi, tahtıravalli mi?

Tahterevalli nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tahterevalli mi, tahtarevalli mi, tahtıravalli mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tahterevalli’dir. Kolektif mi, kollektif mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tahterevalli'dir.

TAHTEREVALLİ NE DEMEK: İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada yükselip inerek eğlenmeyi sağlayan, ortasından bir yere dayalı tahta veya metal araç, çöğüncek.

TAHTEREVALLİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tahterevalli mi, tahtarevalli mi, tahtıravalli mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tahterevalli şeklinde olmalıdır.

tahtarevalli (Yanlış kullanım)

tahtıravalli (Yanlış kullanım)

tahterevalli (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Küçüklüğümde en sevdiğim şey tahterevalliye binmekti.”