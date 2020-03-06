Taika Waititi, Charlie’nin Çikolata Fabrikası ile geliyor

Jojo Rabbit filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar kazanan ünlü yönetmen ve oyuncu Taika Waititi, yeni bir projeye imza attı. Waititi, Roald Dahl'ın klasikleşmiş romanı Charlie'nin Çikolata Fabrikası'nın yeni bir uyarlamasını yapacak.

Thor: Ragnarok, Boy, gibi başarılı yapımların Oscar ödüllü yönetmeni Taika Waititi, Netflix ile yeni bir projeye imza attı.

Daha önce iki kez beyaz perdeye aktarılan Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası kitabından yeniden uyarlanacak olan filmde Waititi, bir kez daha izleyiciyle buluşacak. Ünlü yönetmen filmin hem yönetmenliğini, hem senaristliğini hem de yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

Netflix’in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Waititi, yeni çekilecek filmi kitabın hikayesine uygun olarak yapacağını duyurdu. İki filmden oluşacak olan serideki ikinci film kitapta yer alan Oompa-Loompas adlı yaratıkları ve onların dünyalarını konu alacak.

1964 yılında yayımlanan Dahl’ın meşhur romanı sadece sinemaya değil, tiyatro ve oyunlara da aktarılmıştı. 1971 yılında çekilen versiyonunda Gene Wilder çikolatacı Willy Wonka rolünde oynamıştı. 2015 yılında ise aynı rolü Johnny Depp üstlenmişti.

Taika Waititi imzası taşıyacak olan Charlie’nin Çikolata Fabrikası’nın prodüksyonuna ne zaman başlanacağı ise açıklanmadı. Ünlü yönetmen şimdilerde Thor: Love and Thunder ve Time Bandits filmleriyle ilgileniyor.