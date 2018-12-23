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İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün Sanat Ekonomisi dersinde Pilevneli Galeri Sahibi Murat Pilevneli ile Koleksiyoner Saruhan Doğan ağırlandı. “Art Cafe: Sanat Piyasaları Paneli”nde sanat ekonomisi, Türkiye'de sanat piyasasının geleceği ve sanat suçları ele alındı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Seçkin'in moderatörlüğünü üstlendiği “Art Cafe: Sanat Piyasaları Paneli” Enerji Müzesi'nde düzenlendi. Uluslararası sergilere imza atan galerici Murat Pilevneli, “Galericiler, piyasadaki arz ve talep dengesini yaratmakla yükümlüdürler. Ancak bu konuda piyasada bazı sıkıntılar yaşanıyor. Sektöre getirdiğimiz yenilikler ile 2019'da yerli ve yabancı talebin artacağını ve sanat piyasasının yükselişe geçeceğini düşünüyorum” dedi. Çalıştığı sanatçılarla işbirliklerine de değinen Pilevneli, “Beraber çalışacağımız sanatçıların alt yapısı, özgeçmişi, özgün olmaları elbette ki önem taşıyor. Ancak bizim için önemli olan onların dünyalarına bakabilmek, derinliklerini görebilmek. Beraber çalışmak onların dertlerine ortak olmayı da gerektiriyor. Onların dünyalarını anlamadan, sanatçıyı dünyaya açan bir tercüman olabilmek imkansız“ şeklinde konuştu.

ORİJİNAL VE SAHTE RESİM BİRLİKTE İNCELENMELİ

Sanat suçları ve taklitçiliğin tarihine değinen koleksiyoner Saruhan Doğan, “Taklitçilik resim sanatı kadar eski. Tarih boyunca, resimleri birebir taklit etmek için kendi mürekkebini üretenlerden çok farklı teknik ve yöntemler icat edenlere kadar birçok örnek mevcut” dedi. Koleksiyoner Saruhan Doğan, modern resmin taklit olduğunun anlaşılabilmesi için ressamı çok iyi tanıyan bir takipçisinin bile orijinal ve sahte resmi birlikte incelemesi gerektiğini ifade etti.