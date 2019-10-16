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TAKSAV’dan şiir etkinliği
TAKSAV’dan şiir etkinliği
Türk edebiyatının iki büyük şairi Yaşar Miraç ve İbrahim Karaca TAKSAV etkinliğinde okuyucuları ile buluşuyor.
Kültür Sanat 16 Ekim 2019 - 17:44

Yaptığı etkinlikler ile ses getiren Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat için Vakıf (TAKSAV) şiirseverleri Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe çağırıyor.

Yarın saat 19.00'da başlayacak etkinlikte iki şair kitaplarını imzalayacak. İmzaların ardından saat 20.00'de gerçekleştirilecek sunumlarda ise Yaşar Miraç ve İbrahim Karaca şiirin hayattaki yerini ve direnişlerin şiirle bağını anlatacak.

‘Şiirden şarkıya direniş ve hayat' başlıklı buluşmada konuşmaların ardından şiir ve şarkı dinletileri gerçekleştirilecek. Ekim Ekin ve İbrahim Mert Uludağ da etkinliğe müzikleriyle katkı sunacak.

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