Taksi durağında kullanılıyordu… 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, taksi durağının önünde bulunan ve yanına masa ve sandalye konularak kullanılan 2 bin yıllık lahit, bulunduğu yerden kaldırılarak İznik Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.

UNESCO’nın geçici miras listesinde bulunan, 4 medeniyete başkentlik yapmış İznik ilçesindeki Ayasofya bahçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık lahit, yanına masa ve sandalye konularak kullanılıyordu. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri lahit için harekete geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi’ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü. (DHA)