Taksim Meydanı uzun zamandır böyle renkli gözükmemişti

Büyükçekmece Belediyesi’nin bu yıl 20’ncisini düzenlediği ‘Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış töreni Taksim Meydanı’nda yapıldı. Törenin açılışında yer alan sanatçıların şovları Cumhuriyet Anıtı’nın önünde renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Festival, 71 ülkeden bin 420 sanat elçisinin katılımıyla 26 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında ‘Sevgi, barış ve kardeşlik’ temasıyla gerçekleştirilecek. Festival ile ilgili konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Sanatın, kültürün dostluğun, barışın, sevginin kalbi Büyükçekmece’de atıyor. Tarihi Mimar Sinan Köprüsü üzerinde, amfi tiyatroda sanat var, haydi hep beraber gidelim” dedi.



“71 ülke 3 günden buyana Büyükçekmece Mimar Sinan Köprüsü üzerinde dostluk şarkılarını, sevgi türkülerini söylemeye başladılar” diyen Hasan Akgün, “Büyükçekmece’ye gelen milyonlarca insan bir hafta boyunca ekonomik sıkıntıyı, kavgayı, gürültüyü unutacak. Çünkü dünyanın 71 ülkesinden gelen üniversite gençliğinin, genç kardeşlerimizin kültürünü sanatını, onların büyüleyici şekilde ortaya koyacakları faaliyetlerini izleyecekler. Bende izleyici olarak onlardan bir tanesiyim. Bütün bu güzellikleri yaşamak üzere, heykeli, Altın Köprü Halk Dansları Yarışması, çocuklarla ilgili atölyeler var. Geçmişimizin her yönüyle ortaya koyulduğu, el sanatları atölyesi var. Bin sene önceki aletler var, onlar sergileniyor, dünyanın dört bir yanından 12 bin fotoğraf ile dünya fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafçılarımızın, objektiflerinden çıkan muhteşem fotoğraf sergileri ve diğer sanatsal faaliyetler var. Bunların hepsi Büyükçekmece’de. Kültür Park’ta Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü’nün üzerinden, Barış Manço Amfi Tiyatrosu’nda programlı olarak başlıyor. Herkesi, Büyükçekmece’yi, İstanbulluları, bütün Türkiye’yi, yarından itibaren bir hafta süreyle Büyükçekmece’ye davet ediyorum. Her türlü faaliyetler ücretsiz” diye konuştu.





“KÜLTÜR SANAT, BARIŞA HİZMET EDER”



Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ise, “Kültür-Sanat bütün dünya insanlarını birbirine yakınlaştırır. Kültür ve sanatın derinleşmesi, ülkeler arası mübadele edilmesi barışa hizmet eder. Bir arada yaşamaya hizmet eder. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ısrarla bu festivali yapması çok önemli ve anlamlıdır. Dünya insanlarının, diyaloğuna, bir arada yaşamasına ve barışa katkıda bulunur” dedi.



“MEMNUNİYETLE BURAYA GELİYORUZ”

Festivale katılan sanatçılar renkli görüntüler oluştururken, Rusya ekibinin temsilcisi, “Bizim en sevdiğimiz festival. Her zaman memnuniyetle buraya geliyoruz. Çok memnunuz. Organizasyon mükemmel. Sizi bizim tarafa davet ediyoruz” dedi. Ukraynalı sanatçı ise, festivale ilk kez katıldığını belirterek, “İlk defa katılıyoruz festivale, çok fazla ülke var ve çok değişik insanlar var. Bu bizim için kültürel olarak çok farklı bir duygu” diye konuştu.

Festivalin açılış töreni, sanatçıların, tanıtım amacıyla 3’er dakikalığına kendi dans performanslarını sergilemesinin ardından açılış programı sona erdi.

DHA