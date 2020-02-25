Talat Sait Halman ödülü iki isme verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2014 yılında kaybettiğimiz ilk Kültür Bakanı Talât Sait Halman anısına başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü, Mathias Enard’ın Fransızca aslından çevirdiği eseri Pusula ile Ebru Erbaş ve Leonid Nikolayevic Andreyev’in Rusça aslından çevirdiği eseri Kızıl Kahkaha ile Kamil Kayhan Yükseler’e verildi.

Talat Sait Halman Çeviri Ödülü, Salon İKSV'de düzenlenen bir törenle sahiplerine verildi. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve seçici kurul üyelerinin de katıldığı gecede, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen 20 bin TL değerindeki 2019 Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün sahipleri Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan tarafından açıklandı. Ödül Ebru Erbaş ve Kamil Kayhan Yükseler'e verildi.

TALAT SAİT HALMAN’IN ANISINI YAŞATIYOR

Törende konuşma yapan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Talât Sait Halman, 2008'den 2014'teki vefatına kadar İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın Mütevelliler Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi, bu alandaki tecrübesini ve dostluğunu bizimle paylaştı. Biz de bu değerli ismin anısını, kendisinin de büyük emek verdiği çeviri alanında yeni ve başarılı örnekleri destekleyerek yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkanlığını yazar Doğan Hızlan'ın yaptığı Talât Sait Halman Çeviri Ödülü Seçici Kurulu; yazar, çevirmen ve eleştirmen Sevin Okyay; yazar ve çevirmen Ayşe Sarısayın; yazar ve çevirmen Yiğit Bener ile yazar ve çevirmen Kaya Genç'ten oluşuyor.

5 YILDIR VERİLİYOR

2015'te başlatılan Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'nün ilki, 2015'te Georges Perec'in La Boutique Obscure: 124 Rêves adlı eserinin Karanlık Dükkân: 124 Rüya adlı çevirisiyle Siren İdemen'e; ikincisi Anna Seghers'in Transit adlı eserinin aynı adlı çevirisiyle Ahmet Arpad'a; üçüncüsü James Joyce'un Finnegans Wake adlı eserinin Finnegan Uyanması adlı çevirisiyle Fuat Sevimay'a; dördüncüsü ise Alberto Manguel'in Dönüş adlı novellasını İngilizce aslından Türkçeye çeviren Ülker İnce'ye sunulmuştu.