Tam 480 yıllık festival, korona virüs sebebiyle iptal edildi

Manisa'nın yarım asırlık festivali olan ve bu yıl 480'incisi gerçekleştirilmesi beklenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin hem karma hem de saçım töreni dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle iptal edildi.

UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan ve bu yıl 480’incisi düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüsü sebebiyle iptal edildiği öğrenildi.

KONSER VE EĞLENCELER İPTAL EDİLMİŞTİ

Manisa Valiliğinde toplanan Manisa Mesir Macunu Festival Komitesi, gerek tüm dünyayı etkisi altına alan ve hızla yayılan korona virüs nedeniyle toplum sağlığının korunması gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde festival kapsamındaki konser ve eğlence etkinlikleri iptal etmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye'de bir kişide korona virüs vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından tekrar toplanan Manisa Mesir Macunu Festival Komitesi bu sefer 480 yıllık etkinliğin iptal edilmesi kararını verdi.

KARMA VE SAÇIM DA İPTAL

Komite tarafından alınan karar neticesinde festival, 21 Mart Cumartesi günü Nevruz Bayramı'nda gerçekleştirilmesi beklenilen Mesir Karma Töreni ile 19 Nisan tarihinde asırlık Sultan Camii'nde yapılacak olan Mesir Saçım töreni iptal edildi. Mesir Komitesi tarafından aylar önce başlayan çalışmalar kapsamında 53 ülke, 10 kardeş şehir ve 5 kültür anlaşması bulunan şehirlerin temsilcileri, büyükelçi ve konsolosları festivale davet edilmişti.