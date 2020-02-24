‘Tam Kafadan’, YouTube’dan sonra şimdi de beyazperdede

Türkiye’nin ilk espor temalı komedi dizisi 'Tam Kafadan', YouTube’dan beyazperdeye transfer oluyor! Başta Ali Biçimve Mesut Can Tomay olmak üzere ünlü YouTuber’ların rol aldığı yapım, 27 Mart’ta sinemalarda gösterime girecek.

YouTube’da altı bölüm yayınlandıktan sonra beyazperdeye transfer olan Türkiye'nin ilk espor temalı filmi Tam Kafadan’ mart ayında sinemalarda gösterime girecek. Espor'un, kendi yıldız oyuncularını ve takımlarını ortaya çıkarma hikayesini mahalle kültürü, arkadaşlık, birlik olmanın gücü ve karşılıksız sevgi kavramlarıyla iç içe anlatan yapım, dijital ortamda 30 milyon izlenme rakamına ulaştı.



YOUTUBER'LAR ROL ALDI

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Bros Film'den Celal Öztürk ile Oğuz Öztürk'ün üstlendiği “Tam Kafadan Karavana”filminin kadrosunda son dönemdeki ünlü YouTuber'lardan Ali Biçim ve Mesutcan Tomay da yer alıyor. Filmde ayrıca Efekan Can, Burak Güneş, Serkan Dağlı, Burcu Karakaya, Cemre Solmaz, Nedim Suri, Aleyna Eroğlu, Sali Alkan, Mehmet Pamukcu, Melis Sabah, Elif Yılmaz, Zümre Ertürk, Bilal Yılmaz, Umut Şahin, Şevki Özcan ve Ensar Sevim de yer alıyor.