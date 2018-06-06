‘TAMAM’ kitap oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz 'tamam' derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinden kısa bir süre sonra sosyal medyada başlayan 'TAMAM' kampanyasının kitabı yazıldı.

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Muhalefetin en dikkat çeken sloganı olan ‘TAMAM’ için sadece 9 saatte 1 milyon 470 bin tweet atılmış, 24 saat sonunda atılan tweet sayısı 2 milyonu aşmıştı. Son olarak sloganın kitabı çıktı.

1984 Yayınevi tarafından hazırlanıp yayımlanan ‘TAMAM’, toplumsal refleksin sosyal medyada genel-geçer bir hareket olarak kalmasının önüne geçmek, tarihe bir nişan çalmak için hazırlanmış bir broşür-kitap olarak dikkat çekiyor. Kitapta 22 sanatçı ve aydının şiir, öykü, deneme ve karikatür gibi farklı türlerde yazıları yer alıyor. Kitabın editörlüğünü Osman Çakmakçı ve Demir Büyüközkan üstlendi.

KİTAPTA YER ALAN İSİMLER

Emre Kongar, Osman Çakmakçı, Ozan Kotra, Dilek Yılmaz, Murat Uyurkulak, Nuri Kurtcebe, Fuat Sevimay, Mehmet Sakınç, Ataol Behramoğlu, Uğur Deveci, Tarık Günersel, İrfan Yıldız, Hakan Zal, Zafer Zorlu, Melisa Kurtcan, Eser Baykuş, Ömer Turan, Mehmet Fırat Pürselim, Hasan Öztoprak, Zafer Temoçin, Aptülika, Cenk Gündoğdu