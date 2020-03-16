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Tamer Karadağlı’nın ressam annesi sergi açtı
Tamer Karadağlı’nın ressam annesi sergi açtı
Tamer Karadağlı'nın ressam annesi Bingül Karadağlı, Engelsiz Yaşam Vakfı yarına düzenlenen Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi'nde tablolarını sergiledi ve iki resmi engelliler için açık artırmada satıldı...
Kültür Sanat 16 Mart 2020 - 07:59

Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan'nın ev sahipliğinde organize edilen sanat, cemiyet ve iş dünyasının önemli isimlerinin de katıldıkları “Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi” geçen akşam gerçekleşti. Ünlü müzayedeci Uğur Batur'un açık artırma ile çeşitli antika eşya ve tabloların da satıldığı gecede Tamer Karadağlı'nın ressam annesi Bingül Karadağlı'nın da ilk kişisel sergisi gerçekleşti.

Davetlilere salona girişleri sırasında korona virüsüne karşı kolonya ikram edilen gecede, anne, Bingül Karadağlı'nın “Atatürk” resmi dört bin beş yüz liraya, “Kadın” Tablosu ise dokuz bin liraya alıcı buldu.

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