Tampon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tampon mu, tanpon mu?

Tampon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre tampon mu, tanpon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘tampon’dur. Tampon mu, tanpon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘tampon'dur.

TAMPON NE DEMEK:

1- Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç.

2- Bir darbenin şiddetini azaltmaya yarayan, içi yumuşak maddeyle dolu şey.

3- Çarpışmaların etkisini azaltmak için vagonların, otomobillerin ön ve arkalarında bulunan donanım.

4- Kanı silmek, durdurmak için kullanılan gazlı bez yumağı veya sterilize edilmiş pamuklu özel parça.

5- Bir darbenin, çatışmanın şiddetini azaltan etken.

TAMPON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin tampon mu, tanpon mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı tampon şeklinde olmalıdır.

tanpon (Yanlış kullanım)

tampon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tampon bölge kurulması konusunda anlaşma sağlandı.”