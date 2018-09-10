Tan Taşçı’dan yeni albüm: Bana Aşktan Söz Etme

Ünlü popçu Tan Taşçı, sekizinci stüdyo albümü 'Bana Aşktan Söz Etme' ile dinleyicilerin karşısında...

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Tan Taşçı’nın yeni albümü ‘tctvl’ etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı. Albüm, 14 Eylül Cuma günü ise müzik marketlerde yer alacak. Albümde yer alan tüm şarkıların söz ve bestelerinde kendi imzası bulunan Tan Taşçı, dünya müziğiyle kendi müziğini birleştirerek new age ve ethnic elektronik öğeleri de şarkılarına taşıdı.

Tan Taşçı, yeni albümüyle ilgili yarattığı seçici çeşitlilik ile kariyerinin en verimli döneminde olduğunu söyledi.

Tan Taşçı'nın yeni albümünden ilk video klip şarkısı ise “Aşksa Gel”oldu. Şarkının video klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde, Onur Özışık sanat yönetmenliğinde gerçekleştirildi. “Aşksa Gelin”in söz, beste ve düzenlemesinde de Tan Taşçı imzası yer alıyor.