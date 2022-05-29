Tanal: Özel tiyatro sanatçılarına yeşil pasaport verilsin

Özel tiyatro sanatçılarına da yeşil pasaport verilebilmesi için kanun teklifi verildi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Devlet ve Şehir tiyatro sanatçılarına tanınan haktan özel tiyatro sanatçılarının da yararlanması gerektiğini kaydetti.

Zekeriya ALBAYRAK

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Devlet Tiyatroları ve Şehit Tiyatroları sanatçılarının, sanatlarını yurt dışında icra edebilmek için kullandığı yeşil pasaportun özel tiyatro sanatçılarına da verilebilmesi için kanun teklifi hazırlandı. Teklif sahibi CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tiyatro sanatçıları arasındaki ayrımcılığın ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekti.

Tanal, sanatlarını icra edebilme adına yurt dışına çıkması gereken özel tiyatro sanatçılarına hususi damgalı pasaport, diğer adıyla yeşil pasaport verilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Pasaport Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin gerekçesinde, yeşil pasaportun birçok ülkeye belirli gün sayısı ile vizesiz giriş hakkı sağladığı belirtilerek, yurt dışı ile en sık bağlantı kuran meslek gruplarından olan özel tiyatro sanatçılarına yeşil pasaport verilmesine yönelik herhangi bir düzenlemenin olmamasının büyük bir eksiklik teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, ulusal tiyatromuzun yurt dışında tanıtımının sağlanması, yurt dışında bulunan diğer sanatçılarla bağlantıların arttırılması, ülkemizin kültürel anlamda gelişmesinin sağlanması amacıyla özel tiyatro sanatçılarına da belirli koşullar dahilinde hususi damgalı pasaport verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Anayasanın “sanatın ve sanatçının korunması” başlıklı 64. maddesi ile eşitlik ilkesinin yer aldığı 10. maddesinin hatırlatıldığı gerekçede, Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve Şehir Tiyatroları Sanatçıları, hususi damgalı pasaport alabiliyorken, söz durumdan Özel Tiyatro Sanatçılarının yararlanamamasının, eşitlik ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğine dikkat çekildi. Gerekçede, “Zira tüm tiyatro sanatçıları aynı işi yapmakta, aynı emeği vermekte, işi için aynı özeni göstermektedir” ifadelerine yer verildi.