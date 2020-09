‘Tanrılar Okulu’ mahkemelik oldu

Türkiye'de çok satanlar listesinde yer alan Stefano D'Anna'nın yazdığı 'Tanrılar Okulu' (The School For Gods) kitabı mahkemelik oldu. Kitabın mali ve yayın haklarının sahibi Sinedie Basım Yayın Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Nehir Ötgür, yazar Stefano D'Anna'nın ölümünün ardından kardeşi Elio D'Anna ve kişisel gelişim uzmanı Sinan Ergin'in merhum yazarın şöhretinden faydalanarak haksız kazanç sağladıklarını iddia etti.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran, Sinedie Basım Yayın Danışmanlık Şirketinin sahibi Nehir Ötgür, kişisel gelişim uzmanı Sinan Ergin’in ‘Tanrılar Okulu’ kitabının yazarı olarak Elio D’Anna’yı göstererek haksız kazanç elde ettiğini ileri sürdü. Nehir Ötgür mahkemeye sunduğu dilekçede ‘Tanrılar Okulu’ (The School For Gods) isimli eser ve European School of Economics’in kurucusunun Elio D’Anna değil, Stefano D’Anna olduğunu belirtti.

‘Tanrılar Okulu’ eserinin yayın ve mali haklarının sahibi olduğunu belirten Nehir Ötgür, bu konuda Yargıtay’ın onayladığı mahkeme kararının ve eserin marka tescil belgesinin de bulunduğunu belirtti.

YAZARI ÖLDÜ, KİTABI KARDEŞİ SAHİPLENDİ

Yazarın ölümünden sonra kardeşi Elio D’Anna’nın ‘Tanrılar Okulu’ eserinden ve merhum yazarın farklı makalelerinden alıntılarla oluşturulan Dreamer ve Sen isimli kitabı Destek Yapım Prodüksiyon şirketinden çıkardığını belirten Nehir Ötgür, bu şirkete açılan davanın da devam ettiğini dilekçesinde belirtti.

ETKİNLİKLERLE HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

Kişisel gelişim uzmanı Sinan Ergin’in kendi internet sitesinden ve sosyal medyadan ‘Tanrılar Okulu’ eserinin sahibi ve European School of Economics’in kurucusu olarak Elio D’Anna’yı duyurduğunu belirten Ötgür dilekçesinde, ikilinin etkinlikler düzenleyerek çok ciddi kazanç elde ettiklerini ileri sürdü.

MALİ HAKLARA TECAVÜZ VE DOLANDIRICILIK İDDİASI

Sinan Ergin ve Elio D’Anna’nın, 2014 yılında vefat eden Stefano D’Anna’nın dünya çapında elde ettiği tanınırlıktan faydalanarak mahkemenin kararını gözetmeden haksız kazanç elde etmeyi amaçladıklarının belirtildiği dilekçede, Nehir Ötgür’ün yayıncı sıfatıyla mali ve manevi haklarına da tecavüz ettikleri belirtildi. Nehir Ötgür, Sinan Ergin ve Elio D’Anna hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na dolandırıcılık ve mali-manevi haklara tecavüz suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

OKUYUCU KANDIRILIYOR

Stefano D’Anna’nın tanınırlığından faydalanarak Elio D’Anna’nın ‘Tanrılar Okulu’ kitabının yazarı olarak tanıtılmasının okuyucu üzerinde iltibasa yol açtığının belirtildiği dilekçede, European School of Economics’in kurucusunun da Elio D’anna olduğunun zannedildiği ifade edildi.

‘TANRILAR OKULU’NU ŞÖYLE ANLATMIŞTI

‘Tanrılar Okulu’nun bir harita ve bir kaçış planı olduğunu belirten Stefano D’Anna, kitabını şu sözlerle anlatmıştı:

* Önceden çizilmiş ortak bir kaderin yazgısından çıkarak bir birey olmak adına izlediğim yolun hikayesidir. Hayat, tıpkı bana yaptığı gibi seni de, bir mengenede soluğun kesilinceye kadar sıktığında, seni içinden çıkamayacağın hayal kırıklıklarına uğrattığında ve hiçbir çıkış yolu bulamadığında… İşte, ancak o zaman bu kitap, bir anda eline geçecek ve seni bulacaktır.

* Böylece Bireysel Devrim’in için bir insanın hayal edebileceği en büyük maceraya hazır olduğunu bileceksin: bütünlüğüne ve yolunu kaybettiğin cennetine yeniden kavuşmak.