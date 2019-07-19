Taptaze nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taptaze’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘taptaze’dir.
TAPTAZE NE DEMEK:
1- Çok taze
2- Bozulmadan, değerinden bir şey yitirmeyerek
TAPTAZE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “taptaze, tap taze” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taptaze şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
tap taze (Yanlış kullanım)
taptaze (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aradan geçen uzun yıllardan sonra bile acısı içinde hala taptaze duruyor.”