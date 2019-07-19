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Taptaze nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taptaze’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Taptaze nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘taptaze’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'taptaze'dir. Taptaze mi, tap taze mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 19 Temmuz 2019 - 10:26

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘taptaze’dir.

TAPTAZE NE DEMEK:

1- Çok taze

2- Bozulmadan, değerinden bir şey yitirmeyerek

TAPTAZE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “taptaze, tap taze” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı taptaze şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

tap taze (Yanlış kullanım)
taptaze (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aradan geçen uzun yıllardan sonra bile acısı içinde hala taptaze duruyor.”

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Son güncelleme: 10:27 - 19.07.2019
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