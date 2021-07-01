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Tarantino’dan Kill Bill Vol 3 ile ilgili sürpriz açıklamalar

Quentin Tarantino, uzun süredir hayranları tarafından heyecanla beklenen Kill Bill'in üçüncü filmiyle ilgili sürpriz açıklamalar yaptı. Başarılı yönetmen, filmde hem Uma Thurman'a hem de kızı Maya Hawke'a yer vermekten bahsederken filmin çekilip çekilmeyeceği ile ilgili kesin bir açıklama yapmadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:02, 01/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Tarantino’dan Kill Bill Vol 3 ile ilgili sürpriz açıklamalar

Quentin Tarantino emeklilik planları yaparken kariyerindeki son filme henüz karar verebilmiş değil. Ancak ünlü yönetmen Joe Rogan’ın podcast programına katılarak eğer Kill Bill’in üçüncüsünü çekerse neler planladığından kısaca bahsetti.

Tarantino, “Bence yirmi yıl sonra karakterleri yeniden görmek, Bride ve kızı Bebe’nin yıllardır süren sessiz sakin hayatının alt üst oluşunu izlemek heyecan verici olurdu” dedi. Ayrıca Tarantino, serinin ikonik karakterini canlandıran Uma Thurman ve gerçek hayatta kendisi gibi oyuncu olan kızı Maya Hawke’ı böyle bir filmde bir araya getirmeyi düşündüğünü de belirtiyor.

ANNE – KIZ AYNI FİLMDE

Tarantino, uzun zamandır potansiyel bir Kill Bill Vol. 3 filminden bahsediyor. Hatta Vernita Green’in kızı olarak da Zendaya’yı seçtiği kulislerde konuşuluyordu. Ancak başarılı yönetmen hâlâ filmin çekilip çekilmeyeceği ya da kimlerin rol alacağı ile ilgili kesin bir bilgi paylaşmıyor.

Hawke ve Tarantino aslında Once Upon a Time in Hollywood’da da beraber çalışma imkanı bulmuşlardı. Hawke, 2019’da Entertainment Tonight’a şunları söylemişti: “Quentin ve bu filmlerin etrafında büyüdüm. Benim için, ailem için ve büyüdüğüm dönem için çok şey ifade ediyorlardı, bu yüzden bu yapboza kendimden küçük parçamı eklemek harika. Annemin ayak izlerini bir anlığına bu şekilde takip etmek ve onunla ilişki kurmak ve onun yaşadıklarından bazılarını deneyimlemek harikaydı.”

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Yayınlanma Tarihi:17:01,