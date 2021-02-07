Tarih betona gömülecek

Muğla Bodrum'da bulunan ve dünyanın yedi harikasından biri olan kabul edilen 2 bin 370 yıllık geçmişe sahip Kral Mausolos'un anıt mezarının (Halikarnas Mozolesi) yeniden canlandırılması için başlatılan projenin çalışmaları sürüyor. Mozolenin aslına uygun cam ve alüminyum yapıyla canlandırılması projesine İTÜ Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Günkut Akın tepki gösterdi.

‘OLUMSUZ GÖRÜŞ BİLDİRDİK'

Mozolenin oturduğu çukurun üzerine çelik ve camdan 50 metre yüksekliğinde bir yapı önerildiğini ancak ortada bir proje olmadığını söyleyen Akın, “Cam mozole uygulanmak istendiğinde mozoleden kalan son izlerin üzerine 13 bin ton buna bir de mezar hücresini eklerseniz 14 bin tona yakın beton doldurulacaktır. Depremler ve Haçlılardan sonra şimdi de bu cam mozole… Eğer Kültür Bakanlığı bu projeye onay verirse düzenleyeceği temel atma töreninde dünya medyası yayında olacak tabii. Sonsuza kadar güle güle mozole” dedi. Cam mozolenin tanıtımına dikkat çeken Akın, şu değerlendirmelerde bulundu: “Tanıtımlarda sanki 50 metrelik yapının havada asılı duracağını sanırsınız. Oysa günümüz ölçeğinde 15 katlı bir gökdelen bu. Elbette cam ve çelik bir yapı, betonarmeye göre nispeten hafif olacaktır. Ancak içindeki 5-6 katta rampalar, asansör ve merdivenlerde insanların dolaşacağını ve rüzgar yükünü hesaplarsanız, epey bir ağırlığı olacak. Çukuru dolduracak beton kaide ancak taşır onu. Ortada mühendislerce onaylanmış bir proje olmadığı için bilemiyoruz. Kültür Bakanlığı üç yıl önce, arkeolojik alanlarda bu tür bir uygulamayı yasaklayan, 2005 tarihli kendi yönergesine veya Türkiye'nin de taraf olduğu 1964 tarihli Venedik Tüzüğü'ne bakıp, onu geri çevireceğine 2018 Mayıs'ında içinde benim de bulunduğum üç kişilik bir uzmanlar grubundan görüş istemiştir. Üç olumsuz görüşe karşın bu projenin hâlâ gündemde olmasını anlamak mümkün değildir. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı ve mozolenin izlerini tamamen ortadan kaldıracak bir proje “değerbilmezlik” olarak algılanacaktır.”

İŞTE O PROJE

Proje bu alanda (üstte) yükselecek, bittiğinde (solda) üzerinde çelik ve camdan 50 metre yüksekliğinde bir yapı olacak.