Tarihe büyük saygısızlık

Osmaniye’de “Çukurova’nın Ayasofyası” olarak bilinen Ala Cami, restorasyon kurbanı oldu. Tarihi eserin taş duvarları yenilendi, çatısı da alüminyumla kaplandı...

Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerini bir arada yaşatan ve ‘'Çukurova'nın Ayosofyası'' olarak anılan Osmaniye'deki Ala Cami'de restorasyon rezaleti yaşandı. Romalılar tarafından manastır olarak yapılan daha sonra kiliseye çevrilen yapı, ‘'Sarı Kaplan'' adıyla tanınan Kasım Bey tarafından camiye dönüştürülüp “Alaüddevle Mescidi” adı verilmişti.

1865'ten 1921'e kadar aralıksız cami ve medrese olarak hizmet veren yapıda geçen yıl restorasyon çalışması başlatıldı.

“TEK KELİME İLE REZALET”

Restorasyon tamamlandığında ise cami tanınmaz hale geldi. Ala Cami, yeni yapılmış bir yapı görüntüsü aldı. Caminin çatısı da alüminyum ile kaplandı.

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü konuyu TBMM gündemine getirerek, restorasyonu eleştirdi ve şunları söyledi: “Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde bulunan, yaklaşık 1800 yıllık tarihi olan ve önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren ve 94 yıldır ibadete kapalı olan Ala Camisi, bölgenin Roma, Bizans ve Türk İslam medeniyetlerini bir arada yaşatmış en önemli kültür miraslarından biridir. Alaüddevle Mescidi olarak da bilinen Ala Cami'nin restorasyon çalışması sonrası ortaya çıkan durum tek kelimeyle rezalettir. Caminin restorasyonunda metal malzeme kullanılmıştır. Taş yapı olan cami orijinal halinden çok farklı bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu yapılan, tarihe, kültüre ve ülkeye ihanettir.”